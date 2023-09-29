دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول

قالت منظمتا “الديمقراطية الآن في العالم العربي” و”اللجنة العربية لمناهضة التمييز” إنهما رفعتا دعوى قضائية أمام محكمة شرق ميتشغان بشأن ضم إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، حتى يتم حسم التحقيق القانوني الجاري بشأن ما إذا كان البرنامج يميز ضد المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني.

وقال آدم شابيرو، مدير قسم المناصرة في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمنظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، في تصريحات خاصة مع الجزيرة مباشر إن الهدف الرئيس من القضية هو التعطيل الفوري لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك تمهيدًا لمراجعة الخروقات الواضحة لبنود التبادل العادل.

وأشار شابيرو إلى أهمية إنهاء العمل بهذه المذكرة تمامًا لضمان المعاملة المتساوية للمواطنين الأمريكيين جميعهم عند المعابر الإسرائيلية.

وأوضح شابيرو أن القضية، التي تم رفعها بموجب قانون الإجراءات الإدارية، تدفع بأن وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية اتخذتا إجراءات عشوائية وتعسفية لإعادة تعريف قاعدة قانون التبادل العادل لبرنامج تأشيرة الوصول المجاني للمواطنين الأمريكيين.

إذ تسمح اتفاقية 19 يوليو/تموز 2023، بين الوزارتين من الجانب الأمريكي وبين حكومة إسرائيل، للأخيرة بتقديم معاملة مختلفة للمواطنين الأمريكيين بناءً على هويتهم الوطنية أو العرقية.

فعلى سبيل المثال، يتم تقسيم المواطنين الأمريكيين من أصل فلسطيني الذين يظهرون في سجل السكان الفلسطيني إلى أولئك الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية للضفة الغربية وأولئك الذين يحملونها لقطاع غزة، ويتم معاملتهم بقواعد ومعاملات مختلفة.

وبموجب الاتفاقية، يكون قطاع غزة ممنوعًا على الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الذين يحملون بطاقة الهوية لقطاع غزة ولديهم أسرة في غزة، وحسب القضية، تخضع هذه الفئات فعليًا لمعاملة تمييزية ضد المواطنين الأمريكيين.

وأوضح شابيرو “إسرائيل لا تعامل الأمريكيين بالمثل، فلنتخيل معًا منع مواطن إسرائيلي من السفر بين فلوريدا وواشنطن. هذا بالضبط ما يحدث مع الفلسطيني الأمريكي إذا ما حاول العبور من غزة إلى الضفة الغربية”.

وأثار ضم إسرائيل لبرنامج الإعفاء من تأشيرات الوصول إلى الولايات المتحدة موجة من الاحتجاج من قبل منظمات أمريكية تطالب بتعليق الانضمام حتى يتم حسم التحقيق.

وأصدرت منظمات، مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” و”أمريكيون من أجل العدلة لفلسطين” بالإضافة إلى 7 منظمات أخرى، بيانًا جماعيًا للاعتراض على انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء بسبب عدم استيفائها الكامل لمتطلبات القانون.