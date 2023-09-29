طلب متطوعين للقتال في أوكرانيا.. بوتين يلتقي بقائد كبير في مجموعة فاغنر (فيديو)

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مساعد سابق لقائد مجموعة فاغنر المسلحة (يفغيني بريغوجين) -الذي قُتل بحادث تحطم طائرة نهاية أغسطس/آب بعدما تمرد مدة وجيزة على القيادة العسكرية- تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

واجتمع الرئيس الروسي مع (أندريه تروشيف) وهو قيادي سابق في مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، وبحثا إمكانية مشاركة الوحدات التطوعية في القتال بأوكرانيا، وقال الكرملين إن تروشيف يعمل الآن لصالح وزارة الدفاع.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين اليوم الجمعة، أن بوتين قال لأندريه تروشيف خلال الاجتماع “طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

السيطرة على فاغنر

ويسلط الاجتماع الضوء على سعي الكرملين لإظهار أن الدولة سيطرت الآن على مجموعة المرتزقة بعد التمرد الفاشل الذي قامت به في يونيو/حزيران بقيادة رئيسها (يفغيني بريغوجين) الذي قُتل بحادث تحطم طائرة في أغسطس/آب.

وذكرت صحيفة (كوميرسانت) الروسية أنه بعد أيام قليلة من تمرد فاغنر، عرض بوتين على مقاتليها مواصلة القتال لكنه اقترح أن يتولى القائد تروشيف المسؤولية خلفًا لبريغوجين.

“الشعر الرمادي”

وأفاد الكرملين أن بوتين التقى مع أندريه تروشيف، المعروف بالاسم الحركي “سيدوي” أي “الشعر الرمادي”، ونائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف مساء أمس الخميس.

وقال بوتين مخاطبا تروشيف “أنت نفسك تقاتل في واحدة من هذه الوحدات منذ أكثر من عام. أنت تعلم ماهية الأمر وكيف يتم، وتعرف المشكلات التي يتعين حلها بشكل عاجل حتى تسير الأعمال القتالية بأفضل الطرق وأكثرها نجاحا”.

ويعدّ أندريه تروشيف من قدامى المحاربين، وقد حصل على أوسمة رفيعة لمشاركته في حروب روسيا في أفغانستان والشيشان، وحصل على أعلى وسام بالبلاد، وهو “وسام بطل روسيا” عام 2016 بسبب اقتحام مدينة تدمر في سوريا لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة.