عراقي مكلوم فقدَ والدته في حريق الحمدانية: ذهبت عروسا ثم لم أجد منها غير ملابسها المتفحمة (فيديو)

بكلمات موجعة نعى رجل عراقي والدته التي قضت في حريق قاعة الأفراح في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال والألم يعتصر قلبه إن والدته “ذهبت عروسا وعادت حطاما”، وأضاف وهو يبكي بحرقة أنه هو الذي وضع لها حزامها الذهبي.

وأضاف الابن للجزيرة مباشر أن والدته كانت تلبس الزي العراقي التقليدي وتضع على صدرها علم العراق من شدة حبّها لوطنها.

وروى الرجل المكلوم كيف عاش اللحظات الأولى من اندلاع الحريق، قائلا إنه لم يكن في وعيه من هول الصدمة وأنه أخرج من القاعة والده وزوجته وابنه وابنته.





اختفت أمه عن أنظاره في دقيقة يقول المتحدث، وعندما سأل والده أين هي علم أنها كانت في الحمامات، وأضاف بألم شديد “لم أرى منها شيئا إلا ملابسها المتفحمة”

وأكد الناجي من حريق قاعة الأفراح في نينوى أن القاعة كانت فيها منافذ للخروج الاضطراري ومطافئ وأن شروط السلامة كانت متوفرة فيها، إلا أنه لا يعلم كيف حدثت الفاجعة.

وشارك عشرات الأشخاص، أمس الخميس، في قدّاس على أرواح ضحايا حريق الحمدانية، البلدة الواقعة في شمال العراق. وتقول السلطات إن الحريق نجم عن “ألعاب نارية” ومواد بناء سريعة الاشتعال.





وقال أحد الحاضرين لرويترز وهو عماد يوحنا (34 عامًا) بعد أن فرّ من الحريق “شفنا النار تعبر حتى القاعة. اللي طلعوا طلعوا. واللي ظلوا ظلوا. حتى اللي طلعوا ادمروا”.

وقال متحدث باسم صحة نينوى في تصريحات صباح اليوم للجزيرة مباشر، إن أعدادًا كبيرة لقت حتفها بعد إنقاذها من مكان الحادث، لكن الجروح كان من الصعب النجاة منها.

وهو ما أكده شاهد عيان أيضًا، إذ أكد أنه ذهب إلى مستشفى قريب من موقع الحادث بعد الحريق مباشرة، ورأى مشاهد مروعة “رأيت أشخاصًا يحتضرون. كنا نحاول معرفة أهلهم لكنهم في غضون 5 إلى 10 دقائق توفوا، أطفال ونساء وكبار سنّ”.

وقُتل نحو 100 شخص على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء استخدام ألعاب نارية بقاعة للأعراس في نينوى، خلال حفل زفاف مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء الأربعاء، توقيف 14 متهما بقضية حريق قاعة الأفراح في محافظة نينوى شمالي البلاد.

بالصور.. التشييع الرسمي لضحايا حريق الحمدانية pic.twitter.com/2PmkggAl6A — واع (@INA__NEWS) September 27, 2023

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية للجزيرة مباشر، إلى أن الإدارات المحلية مسؤولة عن التقصير في مراجعة إجراءات السلامة بالمحافظات، وقال “لدينا مشكلة في تطبيق إجراءات السلامة خاصة في المدن البعيدة عن العاصمة”.

وأكد المتحدث باسم الحكومة للجزيرة مباشر، أنه سيتم مراجعة إجراءات السلامة بجميع المحافظات وتشديد الرقابة على المحال والقاعات العامة.