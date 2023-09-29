فقد والدته واثنين من أشقائه.. أسير فلسطيني محرر يصف شعوره بعد قضائه 18 عاما في سجون الاحتلال (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني المحرر جاد البزار، إنه فقد والدته واثنين من أشقائه وهو في الأسر، وإن الاحتلال حرمه من وداعهم.

وأضاف البزار في مقابلة مع الجزيرة مباشر “كنت في سجن النقب وعانيت من التضييق الشديد الذي كانت تفرضه علينا إدارة السجن في كل مناحي الحياة من مأكل ومشرب وحتى طريقة النوم داخل الزنازين”.

وأضاف “إدارة السجون بناء على تعليمات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، قامت بتقليص عدد الزيارات إلى مرة واحدة كل شهرين، ومن هنا أقول يجب على الشعب الفلسطيني أن يلتف حول الأسرى ويهتم بقضيتهم، من أجل إسقاط مثل هذه القرارات المجحفة بحقهم”.

وسبق لبن غفير أن نفّذ إجراءات انتقامية ضد الأسرى، شملت حرمانهم من الخبز والطعام الطازج، وكثير من الحقوق المتواضعة التي حققوها بنضالاتهم، كما تضمنت قمع احتجاجاتهم، وتشتيتهم بين السجون بشكل مستمر، وممارسة سياسة قمع وتعذيب في حقهم.

بعد 18 عاما في سجون الاحتلال.. الأسير الفلسطيني #جاد_البزار يروي للجزيرة مباشر معاناته داخل السجون وشعوره بعد الإفراج عنه pic.twitter.com/eRCEquiSAc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 28, 2023

وعن شعوره بعد التحرر من تجربة أسر داخل سجون الاحتلال دامت 18 عاما، قال البزار “كل شيء تغير، الشوارع متغيرة، الناس متغيرة، بلدنا ما عرفتهاش. 18 سنة عمر كامل، والحمد لله على كل شيء”.

وتعتقل إسرائيل نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وأكثر من ألف محتجز على بند الاعتقال الإداري من دون محاكمة أو توجيه اتهام رسمي.