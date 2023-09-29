مصر.. أحمد الطنطاوي يتجول في مكاتب الشهر العقاري وأنصاره يهتفون “يحيا الأمل” (شاهد)

تجول المرشح المحتمل للرئاسة المصرية، أحمد الطنطاوي، في عدد من مكاتب الشهر العقاري خلال تحرير توكيلات الترشح.

ونشر الطنطاوي عبر حسابه بمنصة إكس، مقاطع فيديو تظهر تجوله داخل عدة أماكن ومصافحته لعدد من المواطنين الذين جاؤوا إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلاتهم.

وأظهرت المقاطع اصطفاف مناصرين للطنطاوي لأخذ صور تذكارية معه، في حين ردد بعضهم هتاف “يحيا الأمل”، وهو الشعار الذي اتخذته حملته عنوانا لها، وردد بعض الحضور من أنصار الرئيس الحالي هتافات مؤيدة له.

من أمام مقر الشهر العقارى بشارع سوريا محافظة الجيزة

إحنا أقوى لو صدقنا .. إحنا أكتر لو شاركنا pic.twitter.com/MSrvGLglQC — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 29, 2023

وكان الطنطاوي قد أعلن في بث مباشر نشره يوم الثلاثاء الماضي، تعليق حملته الانتخابية مدة 48 ساعة، بعد الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء الحملة خلال محاولتهم توثيق توكيلات تأييد لترشحه في الانتخابات.

وكشفت حملة المرشح الرئاسي المحتمل، عن أن محاولات تحرير توكيلات للطنطاوي لم تتوقف، رغم إعلان الحملة تجميدها 48 ساعة بسبب مضايقة المؤيدين والاعتداء عليهم “من بلطجية بمكاتب الشهر العقاري” على حد وصفهم، في عموم المحافظات المصرية.

وكانت شخصيات سياسية قد أعلنت دعمها للطنطاوي، من بينها أستاذ العلوم السياسية مأمون فندي، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

في السياق، واصل أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي توافدهم إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات له.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرشحين عليهم التقدم بطلباتهم خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تبدأ الحملات الانتخابية في 9 من نوفمبر/تشرين الثاني، وتنتهي في 29 من الشهر نفسه.