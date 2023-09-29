مع اقتراب الانتخابات البلدية.. الأمطار تغرق شوارع إسطنبول وانتقادات لأكرم إمام أوغلو (فيديو)

أثير جدل واسع عبر المنصات في تركيا، عقب غرق عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة إسطنبول التي يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض بعد أن هطلت عليها أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه وتعطيل حركة السيارات.

وجاء هذا الجدل تزامنًا مع اقتراب الانتخابات البلدية التي يتنافس فيها التحالف الحاكم وتحالف المعارضة على رئاسة البلديات الكبرى وأهمها إسطنبول.

واندلعت موجة غضب شعبي واسعة استهدفت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو حيث تساءل مدونون عن جدوى مشاريع البنية التحتية بالمدينة التي يتحدث عنها رئيس البلدية باستمرار عبر صفحاته وقنوات البلدية الرسمية.

ورصدت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات محلية أمس الخميس، تأثير الأمطار في المدينة، حيث تدفقت المياه بالشوارع بمستويات مختلفة كما غمرت الشوارع بمناطق متعددة بالجانب الأوروبي الشمالي من مدينة إسطنبول.

وتأثرت مناطق (باشاك شهير وغازي عثمان باشا وأرناؤوط كوي وسلطان غازي وإسنيورت) بشكل أشد من الأمطار التي هطلت على المدينة، حيث أظهرت مقاطع الفيديو غمر المياه لعدد من السيارات في تلك المناطق، وعمليات إنقاذ لمواطنين علقوا جراء الأمطار.

ومع بداية هطلها حذر والي مدينة إسطنبول، داود غول، من استمرار الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء المدينة حتى صباح اليوم، وطالب المواطنين بإخلاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات على الفور.

Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız. — Davut GÜL (@gul_davut) September 28, 2023

ومع بدء توجه الانتقادات نحو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي لأكبر أحزاب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري”، دوّن على صفحته الرسمية على منصة إكس “تعمل جميع وحدات بلدية إسطنبول في المنطقة مع هطل أمطار مفاجئة، يقوم موظفونا البالغ عددهم 3430 شخصا بأنشطة فتح الطرق والإنقاذ باستخدام 1658 مركبة. تشير التقديرات إلى أن هطل الأمطار سيستمر بضعة أيام أخرى. نحذر مواطنينا ونطلب منهم توخي الحذر من هطل الأمطار غير العادي”.

İlgili tüm İBB birimleri ani yağış olan bölgede çalışıyor. 3.430 personelimiz 1.658 araçla yol açma, kurtarma faaliyeti yapıyor. Yağışların birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızı bu olağanüstü yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyoruz. pic.twitter.com/P5Pv50Cwho — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 28, 2023

وأثار تكرار هذه الحوادث غضب رواد مواقع التواصل، حيث علق المدون الشهير فاتح أوزداس قائلا “أكرم إمام أوغلو الذي يقول إن إسطنبول ليس لديها مشكلة تسمى مشكلة البنية التحتية، فلندع مؤيديه والمتصيدين يشاهدون هذه الفيديوهات جيدا”.

Yağmur suyu ile metroların merdivenlerini yıkayarak sudan tasarruf eden büyük başqan!! Beceriksiz Ekrem pic.twitter.com/qp0Kf1Z8Qm — By FTH 🇹🇷 (@fethiozdes) September 28, 2023

وقالت الصحفية غولسوم تاتلي بينار “بذل عمدة باشاك شهير قصارى جهده، وحاول القضاء على أوجه القصور وحل المشاكل وأظهر أنه كان مع المواطنين ولكن لا يزال أكرم إمام أوغلو غير الكفء، الذي كان في كل مكان باستثناء إسطنبول منذ اليوم الذي تولى فيه منصبه، يجعل سكان إسطنبول يعانون”.

Başakşehir Belediye Başkanı elinden geleni yapmış, eksiklikleri gidermeye, sorunları çözmeye çalışmış ve vatandaşların yanında olduğunu göstermiş. Göreve geldiği günden bu tarafa İstanbul hariç her yerde olan Beceriksiz Ekrem İmamoğlu ise İstanbullulara çile çektirmeye devam… https://t.co/xMJjzUF2yJ pic.twitter.com/iJiuXT77EO — Gülsüm Tatlıpınar (@gulsumsultanofc) September 28, 2023

وكتب النائب عن حزب العدالة والتنمية ألباي أوزلان إن “عدم كفاءة بلدية إسطنبول التابعة لحزب الشعب الجمهوري يتسبب في إيذاء مواطنينا، سابقا قال كمال كيليتشدار أوغلو: سنحكم المدن التي فزنا بها مثل إزمير، وللمرة الأولى، أوفى بوعده إنهم يحكمون إسطنبول وأنقرة تمامًا مثل إزمير”.