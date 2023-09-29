ورق مقوى لتفادي الأسلاك الشائكة.. أم وطفلتها تحاولان عبور الحدود بين ⁧‫أمريكا‬⁩ والمكسيك‬⁩ (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا للحظات حرجة عاشتها أم فنزويلية وطفلتها، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويظهر في التسجيل لحظة محاولة الأم حماية ابنتها أثناء العبور إلى الولايات المتحدة عبر الأسلاك الشائكة.

ويكشف “الفيديو” احتماء الأم وابنتها بورق مقوّى، لكي لا تصابان بالأذى من الرؤوس الحادة والمدببة الموجودة في السياج الحديدي.

يشار إلى أن أكثر من 300 ألف مهاجر فنزويلي منذ نهاية يوليو/تموز الماضي عبروا إلى الولايات المتحدة.

وتبدأ الولايات المتحدة والمكسيك سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى، الجمعة، في خضمّ أزمة الهجرة على حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها آلافًا من الكيلومترات.

وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي يعبر فيه المئات، إن لم يكن الآلاف، الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كل يوم بعد مسيرة خطيرة ومروّعة عبر دول عدة، بينها فنزويلا وهندوراس وغواتيمالا والسلفادور.

وسجّلت دورية الحدود الأمريكية رسميًا محاولة عبور 1.8 مليون مهاجر على الحدود الجنوبية بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 وأغسطس/آب 2023.