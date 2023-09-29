وزارة الدفاع الأمريكية تتخذ 100 إجراء لخفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها اتخذت نحو 100 إجراء يهدف إلى خفض عدد حالات الانتحار داخل الجيش، وذلك من خلال تحسين تأمين الأسلحة.

واستُخلصت التوصيات التي بلغت نحو 100 توصية -ووقعها وزير الدفاع لويد أوستن- من ملاحظات لجنة قامت بعملية تدقيق في 11 منشأة عسكرية وأجرت أكثر من 2700 مقابلة مع موظفين عسكريين ومدنيين.

انتحار بالأسلحة النارية

وبحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “انتحر أكثر من 500 فرد في الجيش و200 من أقربائهم عام 2021” معظمهم بالأسلحة النارية.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن “نحن جميعا في وزارة الدفاع بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع هذه المآسي”.

وتنقسم التوصيات إلى 5 فئات واسعة وهي: جودة حياة الجنود، وخدمات الصحة النفسيّة، ووصم الأفراد الذين يطلبون المساعدة، ومراجعة التدريب على الوقاية من الانتحار، والسلامة فيما يتعلق بالأسلحة.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي في هذا الصدد إلى أنه “ثبت أن الممارسات الآمنة لتخزين الأسلحة تنقذ الأرواح” مؤكدا أن “نحو 70% من أفراد الجيش الذين ينتحرون يستخدمون الأسلحة النارية”.

وبناءً على ذلك، قرر الجيش تقديم مساعدة مالية لشراء معدات التخزين، ودمج ممارسات التخزين الآمن في تدريباته على الأسلحة، وتوفير خيارات تخزين إضافية في القواعد العسكرية.

شراء سلاح ناري وذخيرة

لكن وزارة الدفاع الأمريكية، رفضت تبني توصيات مثل تحديد فترة زمنية قبل السماح لأفرادها المعنيين بشراء سلاح ناري وذخيرة.

ويعد تنظيم الأسلحة قضية شائكة في الولايات المتحدة حيث يعارض اليمين بشدة أي إجراء يهدف إلى تشديد الرقابة عليها، رغم حوادث العنف المسلح التي يشهدها البلد باستمرار.