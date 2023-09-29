351 مرشحا هذا العام.. كيف تُمنح جائزة نوبل للسلام؟

من بين المرشحين هذا العام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمعارض الروسي أليكسي نافالني

سيُعلن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في السادس من أكتوبر/تشرين الأول في أوسلو.

فيما يلي لمحة عن كيفية منح الجائزة:

من يمكنه الفوز؟

وفقًا لوصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، ينبغي أن تذهب الجائزة لشخص “فعل أكثر أو أفضل ما يمكن لنشر الوئام بين الدول، وإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو خفضه، والنهوض بمنتديات السلام”.

ويمكن للآلاف أن يطرحوا أسماء: من بين أعضاء الحكومات والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، والأساتذة الجامعيين في مجالات التاريخ أو العلوم الاجتماعية أو القانون أو الفلسفة، وكذلك ممن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام وغيرهم.

وهذا العام، يوجد 351 مرشحًا، وإن كانت القائمة الكاملة ستظل في خزانة بمنأى عن الأنظار لخمسين عامًا.

ومن بين المرشحين هذا العام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمعارض الروسي أليكسي نافالني، لكن خبراء يستبعدون فوزهما بالجائزة.

فزيلينسكي قائد في حرب بينما ركزت اللجنة على روسيا العام الماضي، مما يقلل من فرص الرجلين.

من يقرر؟

لجنة نوبل النرويجية التي تتألف من 5 أفراد يعينهم البرلمان النرويجي هي من تقرر، ويكون أعضاؤها غالبًا -لكن ليس دائمًا- من السياسيين المتقاعدين، واللجنة الحالية ترأسها محامية وتضم أكاديميًا.

والخمسة تختارهم أحزاب سياسية نرويجية، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان.

كيف يقررون؟

يُغلق باب الترشيحات في 31 يناير/كانون الثاني، ويمكن لأعضاء اللجنة أنفسهم تقديم ترشيحات في موعد أقصاه الاجتماع الأول للجنة في فبراير/شباط.

تبحث اللجنة الترشيحات كلها، وتضع قائمة قصيرة، ثم يخضع كل مرشح لتقييم مجموعة من المستشارين البارزين وخبراء آخرين.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريبًا لبحث الترشيحات، وتتخذ قرارها عادة في اجتماعها الأخير الذي غالبًا ما يُعقد في بداية أكتوبر/تشرين الأول.

وتسعى اللجنة للوصول إلى توافق في الآراء حول اختيارها، فإن لم تستطع ذلك اتُخذ القرار وفقًا للأغلبية.

وكانت آخر مرة انسحب فيها عضو للتعبير عن احتجاجه في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس وإسحق رابين.

من المرشحون؟

رغم أن القائمة الكاملة تبقى سرية، فإن من يرشحون أسماءها لهم حرية الإفصاح عن مرشحيهم.

ومن بين الأسماء التي تم الكشف عنها غريتا تونبري وزميلتها الناشطة البيئية فانيسا ناكاتي، والسياسي المعارض الروسي المسجون فلاديمير كارا-مورزا، والمحتج الصيني بينغ لي فا.

ويقول الخبراء الذين يتابعون الجائزة إنها قد تسلط الضوء هذه المرة على نشطاء حقوق الإنسان في عام يصادف الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقد تسلط اللجنة الضوء أيضًا على تغير المناخ، ومكافأة حركة “فرايديز فور فيوتشر” (أيام جمعة من أجل المستقبل) التي بدأتها تونبري.

ما الذي يحصل عليه الفائز؟

ميدالية وشهادة تكريم و11 مليون كرونة سويدية (994 ألف دولار)، واهتمام فوري من العالم.

وذات يوم قال كبير الأساقفة الجنوب إفريقي الراحل ديزموند توتو، الفائز بالجائزة عام 1984، إن نيل هذه الجائزة سيف ذو حدين، ونُقل عنه قوله في سيرته الموثقة “في يوم لا أحد يسمعني، وفي اليوم التالي أصبحت مصدر وحي”.

متى يتم إعلان الفائزين وحفل تسليم الجوائز وأين؟

تعلن بيريت رايس أندرشن رئيسة لجنة نوبل النرويجية أسماء الفائزين يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.

ويقام حفل تسليم الجوائز في مقر بلدية أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.

(الدولار = 11.0607 كرونة نرويجية)