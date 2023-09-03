“الصمت يعني دولة ممزقة”.. نشطاء يطالبون بالتظاهر تحت شعار “سوريا للجميع” (فيديو)

أبدى ناشطون وصحفيون سوريون تعاطفًا مع المحتجين الذين خرجوا في أنحاء من سوريا مطالبين بإسقاط النظام وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأعرب الناشطون عن تضامنهم مع المظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات والمدن السورية للمطالبة بإسقاط النظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال الناشطون، عبر “فيديوهات” أرسلوها إلى الجزيرة مباشر، إن الجميع شاهد المظاهرات التي خرجت في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مؤكدين أن “الصمت يعني بقاء سوريا جريحة ممزقة”، مطالبين المدن السورية جميعها الخروج بمظاهرات تحت عنوان “سوريا للجميع” لرفض “نظام الأسد وأي نظام دكتاتوري”.

وعبّر الناشطون عن دعمهم للحراك في مناطق سوريا كلها الذي يطالب بالكرامة وإسقاط نظام بشار الأسد، “لأن مشكلات القتل والتهجير والتدمير التي حلّت بالشعب السوري هي نظام بشار الأسد”، مضيفين أن مشكلة صعوبة الحياة المعيشية والذل والفقر التي يمر بها السوريون هي أيضًا بسبب نظام الأسد، مؤكدين أن المشكلة مشتركة بين فصائل الشعب السوري كلها.

وشددوا على أن كل شخص حر سيكون داعمًا لهذا الحراك، وقالوا إن المحتجين أعادوا الأمل لإحياء مطالب الثورة السورية وتجديدها.