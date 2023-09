طالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السلطات العراقية بوضع حد لوجود حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، في مدينة كركوك.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني في طهران “إن السلام والاستقرار في كركوك يؤثران على السلام والاستقرار في العراق بأسره، ونرى كركوك رمزًا لثقافة التعايش السلمي”.

وأضاف “نتابع بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسية والمؤسسة للعراق”.

وارتفع عدد القتلى إلى 4 والجرحى إلى 15، في الأحداث التي أعقبت الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، الذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الذي يسيطر عليه الجيش العراقي إلى الحزب.

وتستند تركيا في عملياتها العسكرية الدائمة شمالي العراق على “اتفاقية أنقرة” التي وقعتها مع بريطانيا والمملكة العراقية عام 1926 لتسوية نزاعها معهما بشأن السيادة على ولاية الموصل شمالي العراق، إذ قضت بتبعية الموصل للعراق على أن تحصل تركيا على امتيازات بينها نسبة من عائدات نفطها مدة ربع قرن، ورسّمت الحدود بين البلدين.

لكن أنقرة تقول إن المعاهدة تتضمن بندًا أساسيًا لمكافحة تهديدات أمنها القومي القادمة من شمال العراق، كما أن الساسة الأتراك يذكرون بشكل متكرر بتلك الاتفاقية على أنها تسمح بالتدخل العسكري في شمال العراق، لمنع أي تهديدات على أمن بلادهم القومي القادمة من هناك.

