شهدت ولايتا سامسون وغيرسون شمالي تركيا، أمطارًا غزيرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أدت إلى غرق العديد من الشوارع والمنازل والمركبات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة، تظهر الأضرار التي تسببت بها الأمطار، من سقوط للأشجار وانهيار أرضي في أحد شوارع مدينة سامسون، وغرق عشرات المنازل والمركبات في كل من سامسون وجيرسون.

من جانبها، أعلنت السلطات التركية الدفع بفرق لفتح مصارف الأمطار التي فاضت نتيجة كثافة المياه، والعمل على تصريف البرك التي تشكلت في الشوارع والأنفاق، وسحب المياه من المنازل والمحال التجارية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن التقديرات الأولية، تشير إلى تساقط 103 كيلوغرامات من الأمطار لكل متر مربع في ولاية سامسون، فيما أفاد والي مدينة غيرسون في تصريحات صحفية أن المدينة شهدت هطول 132 كيلوغرامًا من الأمطار لكل متر مربع، مما تسبب في فيضانات في بعض المناطق.

والأربعاء الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في ولايتي إرزينجان وإغدير بحدوث فيضانات وسيول في المناطق الريفية.

وفي منطقة أوزوملو بمدينة إرزينجان، حدث فيضان عند أحد مسارب نهر أوزوملو بسبب الأمطار الغزيرة، ونتيجة لتراكم الحجارة والطين في قاع النهر.

وتعطلت حركة المواصلات في بعض الأحياء، وغطى الطين حديقة سوق الخضار والفواكه التابعة لبلدية أوزوملو وحدائق بعض المنازل.