مقتل رضيع وإصابة 4 مدنيين في قصف للنظام السوري على إدلب

قتل رضيع وأصيب 4 مدنيين جراء قصف للنظام السوري على قرية بمحافظة إدلب، شمال غربي البلاد.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، مساء أمس السبت، أن قوات النظام السوري، قصفت قرية سرمين شرقي إدلب، ما أدى إلى مقتل رضيع (8 أشهر) وإصابة 4 مدنيين جرى نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وقال أحد شهود العيان “على مسافة 200 متر من البناية التي نسكنها، سمعنا دوي 4 قذائف متوالية، أصابت إحداها بشكل مباشر شقة إحدى الأسر، وأسفرت عن مقتل الطفل الرضيع يمان وإصابة شقيقيه”.

وتابع “نعيش تحت القصف يوميا، وأول أمس قاموا بضرب الجامع الغربي وكان ابني وحفيدي يصليان فيه ساعة القصف”.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق على مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعات أستانة عام 2017، إلا أن النظام كثف هجماته على المنطقة في 2019.

وفي 5 مايو/أيار 2020، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام تقوم بخرق الاتفاق بين الحين والآخر.