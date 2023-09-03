مقتل 9 مصلين بهجوم على مسجدين في نيجيريا

قتل لصوص 9 مصلين في مسجدين بينهم قائد مجموعة محلية للدفاع الذاتي، في شمال نيجيريا الذي يشهد اضطرابات على ما أعلنت شرطة ولاية كادونا.

ومساء الجمعة وصلت مجموعة تضم نحو 10 أفراد من عصابة إجرامية إلى منطقة إيكارا، وفتحوا النار على مصلين في مسجد في بلدة “سايا سايا” ما أدى إلى مقتل 7 منهم، بحسب الناطق باسم شرطة الولاية منصور حسن في بيان.

واستهدف المهاجمون بعد ذلك مسجدًا آخر في بلدة مجاورة حيث قاموا بقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، ثم عمدوا بعدها إلى سرقة 4 دراجات نارية ولاذوا بالفرار في الأدغال، بحسب المصدر ذاته.

وقال عبد الرحمن يوسف أحد وجهاء “سايا سايا” إن من بين القتلى قائد مجموعة للدفاع الذاتي في البلدة، وأوضح يوسف وهو أحد الناجين من الهجوم “نظن أنه كان الهدف الرئيسي للهجوم وأن اللصوص تبعوه إلى المسجد”.

و”كادونا” هي إحدى ولايات وسط نيجيريا وشمالها الغربي التي غالبًا ما تشهد هجمات دامية لعصابات تهاجم البلدات وتقتل مواطنين أو تخطفهم وتضرم النار في منازلهم بعد نهبها.

وغالبًا ما يستهدف اللصوص مساجد وكنائس، ويختطفون مصلين للحصول على فدية أو للانتقام لزملاء لهم قتلوا أو اعتقلوا على يد مجموعات الدفاع الذاتي المحلية التي تحاربهم.

وأعربت سلطات “كادونا” عن قلقها من التقارب المتنامي بين هذه العصابات والجماعات المسلحة، التي تحارب الدولة منذ حوالي 15 سنة للسيطرة على شمال شرق البلاد.