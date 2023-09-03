تبدأ غدًا الاثنين الدراسة في فرنسا، وسط ترقب موظفي المدارس التعليمية قرار منع العباءة، والتفريق بينها وبين الملابس الفضفاضة و”التنانير” الطويلة.

عدد من الصحف الفرنسية استبعدت إمكانية حظر العباءة في المدارس مشيرة إلى أن المؤثرات المحجبات يدفعن دور الأزياء العالمية لطرح تصاميم محتشمة.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته، الجمعة الماضي، لإحدى المدارس، قد تحدث عن أهمية “تطبيق القرار بشكل حازم لأجل علمانية الدولة وهويتها”، مشيرًا إلى أنه يعتمد على قانون حظر الملابس الدينية الصادر عام 2004.

كما أثار القرار حالة من الانتقادات والغضب بين المغردين العرب الذي استنكروا تصاعد الإجراءات، والخطوات الفرنسية الرسمية التي تزيد من الخناق على المسلمين في فرنسا.

وتعدّ فرنسا اللباس الطويل الذي ترتديه الفتيات المسمى بالعباءة “رمزًا دينيًا”، كما تحظر في الوقت الراهن الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية.

وانتقدت الأمم المتحدة قرار فرنسا حظر ارتداء العباءة في المدارس الابتدائية والثانوية، وفق تصريحات صحفية لمتحدثة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو.

وقالت مارتا إن “المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، إلا تحت ظروف محدودة للغاية بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة”.

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