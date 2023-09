أرمن يعتدون على أتراك في لوس أنجلوس وأنقرة تتوعد بملاحقتهم (فيديو)

قالت وزارة الخارجية التركية إن “تحوّل لغة الكراهية التي تستخدمها مجموعات الشتات الأرمنية المتطرفة إلى أعمال عنف يبعث على القلق”.

جاء ذلك في بيان للخارجية، السبت، تعليقًا على اعتداء أرمن على مشاركين في مؤتمر “الدبلوماسية العامة لتركيا” في جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الخارجية إلى تعرُّض المشاركين في الفعالية التي جرت الجمعة، للاستهداف والتحرش اللفظي والجسدي من قِبل مجموعات أرمنية.

Today, the University of Southern California hosted the #Turkish Ambassador to the USA, Hasan Murat Mercan, who spoke on the topic of public diplomacy in Turkish Foreign Policy. He was joined by the former U.S. Ambassador to Iraq and Turkey, James F. Jeffrey and Azerbaijani… pic.twitter.com/rzFsiHz7cd

