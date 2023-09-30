السودان.. تخفيض سقف التحويل لمعالجة انخفاض قيمة العملة واستقرار سعر الصرف

أعلن بنك السودان المركزي في بيان، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات مصرفية منها تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية وذلك لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف.

وقال بنك السودان في بيانه، إن الإجراءات شملت تخفيض سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية، واستعادة عمل 427 فرعًا من فروع المصارف بصورة طبيعية في مختلف ولايات البلاد.

وذكر البنك أن الإجراءات تتضمن أيضا، رصد مبلغ 6.3 مليارات جنيه سوداني (نحو 10 ملايين دولار) لتمويل الموسم الزراعي.

وأوضح البنك المركزي أن إجراءات معالجة انخفاض قيمة العملة المحلية شملت أيضا إطلاق نظام التسويات الإجمالية “سراج” وإتاحة العمل به للمصارف اعتبارا من 11 سبتمبر/أيلول الحالي.

وأكد بنك السودان المركزي، أنه سيعمل على التنسيق مع كل المصارف والجهات الأخرى ذات الصلة لتبني كافة البدائل والحلول التي تمكن المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على حرب 15 إبريل/نيسان.





تأثير الحرب المدمر

ومنذ منتصف إبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وفشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف، الذي حصد أرواح مئات المدنيين وتسبب في أزمة إنسانية طاحنة.

وتسببت الحرب في نتائج كارثية على البلد الذي كان يعاني أصلا أزمات سياسية واقتصادية مستفحلة، وزادت حدة المشكلات التي يعانيها السودان، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.





زيادة معدلات الفقر والبطالة

ويرى مراقبون أن الصراع المسلح في السودان سيدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى التراجع من حيث القيمة ومعدلات النمو، وتكون النتيجة الحتمية لذلك زيادة معدلات الفقر والبطالة التي بدأت تظهر جليا الآن.

كما ظهرت تأثيرات الحرب في سعر صرف العملة المحلية التي تعاني مشكلات أصلا، وبدا ذلك واضحا في الآونة الأخيرة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وزيادة معاناة المواطنين خاصة العاملين الذين لم يستلموا مرتباتهم منذ بدء الحرب.