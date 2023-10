نيويورك تغرق.. خسائر في الممتلكات والسلطات تعلن حالة الطوارئ (شاهد)

وثق أمريكيون عبر حساباتهم على المنصات كيف تحولت مدينتهم إلى بركة جراء كميات المياه الهائلة التي غطت الشوارع وأغرقت البيوت، ودمرت الأجزاء الخارجية من بعض المطاعم.

وأظهرت مشاهد مصورة متداولة على منصات التواصل، دخول المياه إلى العديد من السيارات، وإغراق عدد كبير من محطات المترو، مما تسبب في توقف شبه كامل للمواصلات في المدينة.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX — Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023

كما شارك مدونون مقاطع فيديو، قالوا إنها لهروب حيوان أسد البحر من حديقة سنترال بارك، مستفيدًا من ارتفاع منسوب المياه، قبل أن تعلن الحديقة في وقت لاحق أن الحيوانات كانت في مكان آمن بالحديقة، مع استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر.

🚨 ZOO UPDATE:

There are several videos circulating online about flooding & escaped zoo animals. These videos are misleading & inaccurate. All sea lions & animals are accounted for & safe at the @centralparkzoo. The zoo remains closed due to the heavy rain & flooding. pic.twitter.com/g9RCADJDG8 — NYPD Central Park (@NYPDCentralPark) September 29, 2023

وواصلت المياه تدفقها في شوارع العديد من المدن بولاية نيويورك الأمريكية، طوال ليلة أمس الجمعة، حيث أغرقت عددًا كبيرًا من السيارات، وطالت العديد من المنازل ومحطات المترو.

وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشيل، في بيان أمس، فرض حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلاند وهودسون فالي، وطالبت المواطنين بالحرص على أمانهم، وعدم السفر على الطرق المتضررة.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region. Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023

وأكدت هيئة المواصلات في أحدث بياناتها أن وحدات المترو والقطارات في المناطق المتضررة ما زالت متعطلة، وتحاول الهيئة نقل الركاب العالقين في المحطات.

وأفادت هيئة الطقس بأن احتمال سقوط الأمطار ما زال قائمًا، لكنها ستكون بكميات أقل في أغلب الأماكن، مع بقاء خطر الفيضانات قائمًا في عدد من المدن.

[10:11pm Update]: The Flood Watch has been cancelled for all locations except New Haven County Connecticut and Suffolk County New York. While additional rain is possible tonight, it should mainly be on the lighter side with highest chance of heavy rain remaining in the watch. — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 30, 2023

وكانت ولاية نيويورك وولايات مجاورة لها قد تعرضت، أمس الجمعة، لعاصفة ممطرة قوية في ساعة الذروة، مما أدى إلى إغلاق أجزاء من نظام مترو الأنفاق في المدينة، وغرق الشوارع والطرق السريعة، وتأخير الرحلات الجوية إلى مطار لاغوارديا.

وقال مسؤولون في المدينة إن ما يصل إلى 13 سنتيمترًا من الأمطار هطلت في بعض المناطق خلال الليل، في حين وصل معدل هطول الأمطار إلى 18 سنتيمترًا طوال اليوم في بعض المناطق.

ووفقًا لعلماء البيئة والمناخ، فإنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تتشكل العواصف في أجواء أكثر سخونة، مما يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر تواترًا في بقاع مختلفة من العالم.