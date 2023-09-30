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نيويورك تغرق.. خسائر في الممتلكات والسلطات تعلن حالة الطوارئ (شاهد)

شوارع مدينة نيويورك الأمريكية تحولت إلى بركة جراء هطل الأمطار الغزيرة (الفرنسية)
30/9/2023

وثق أمريكيون عبر حساباتهم على المنصات كيف تحولت مدينتهم إلى بركة جراء كميات المياه الهائلة التي غطت الشوارع وأغرقت البيوت، ودمرت الأجزاء الخارجية من بعض المطاعم.

وأظهرت مشاهد مصورة متداولة على منصات التواصل، دخول المياه إلى العديد من السيارات، وإغراق عدد كبير من محطات المترو، مما تسبب في توقف شبه كامل للمواصلات في المدينة.

كما شارك مدونون مقاطع فيديو، قالوا إنها لهروب حيوان أسد البحر من حديقة سنترال بارك، مستفيدًا من ارتفاع منسوب المياه، قبل أن تعلن الحديقة في وقت لاحق أن الحيوانات كانت في مكان آمن بالحديقة، مع استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر.

وواصلت المياه تدفقها في شوارع العديد من المدن بولاية نيويورك الأمريكية، طوال ليلة أمس الجمعة، حيث أغرقت عددًا كبيرًا من السيارات، وطالت العديد من المنازل ومحطات المترو.

وأعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشيل، في بيان أمس، فرض حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلاند وهودسون فالي، وطالبت المواطنين بالحرص على أمانهم، وعدم السفر على الطرق المتضررة.

وأكدت هيئة المواصلات في أحدث بياناتها أن وحدات المترو والقطارات في المناطق المتضررة ما زالت متعطلة، وتحاول الهيئة نقل الركاب العالقين في المحطات.

وأفادت هيئة الطقس بأن احتمال سقوط الأمطار ما زال قائمًا، لكنها ستكون بكميات أقل في أغلب الأماكن، مع بقاء خطر الفيضانات قائمًا في عدد من المدن.

وكانت ولاية نيويورك وولايات مجاورة لها قد تعرضت، أمس الجمعة، لعاصفة ممطرة قوية في ساعة الذروة، مما أدى إلى إغلاق أجزاء من نظام مترو الأنفاق في المدينة، وغرق الشوارع والطرق السريعة، وتأخير الرحلات الجوية إلى مطار لاغوارديا.

وقال مسؤولون في المدينة إن ما يصل إلى 13 سنتيمترًا من الأمطار هطلت في بعض المناطق خلال الليل، في حين وصل معدل هطول الأمطار إلى 18 سنتيمترًا طوال اليوم في بعض المناطق.

ووفقًا لعلماء البيئة والمناخ، فإنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، تتشكل العواصف في أجواء أكثر سخونة، مما يجعل هطول الأمطار الغزيرة أكثر تواترًا في بقاع مختلفة من العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل