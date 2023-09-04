الخارجية السودانية: لقاء موسى فكي مع مستشار الدعم السريع “سابقة خطيرة” (فيديو)

استنكر السفير بابكر الصديق محمد الأمين، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، لقاء موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مع مستشار قوات الدعم السريع، وقال إنها “سابقة خطيرة” تعني “منح المليشيات شرعية لا تستحقها”.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن الاتحاد الإفريقي “منظمة تجمع حكومات ودول ذات سيادة، وأي شيء يتم يكون بمعرفة وبموافقة حكومات الدول الأعضاء، وهناك عشرات الحركات المتمردة في الكثير من الدول الإفريقية، فهل يقابل رئيس المفوضية هذه المجموعات المسلحة ويقوم بإعطائهم شريعة؟!”.

وأكد أن زيارة موسى فكي استفزاز كبير لمشاعر السودانيين، على حد وصفه.

وحول زيارة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان إلى عاصمة جنوب السودان، قال محمد الأمين إنها جاءت لتبادل وجهات النظر وطرح حقيقة ما يجري في السودان بشكل واضح.

ووصل البرهان إلى جنوب السودان لبحث الأزمة في بلاده مع الرئيس سيلفاكير ميارديت.

وتعد هذه الزيارة الخارجية هي الثانية التي يقوم بها البرهان منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف إبريل/نيسان الماضي، وتأتي بعد زيارته مصر في 29 أغسطس/آب المنقضي.