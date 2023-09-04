المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال خلال محاولة لاقتحام مخيم جنين

قالت المقاومة الفلسطينية إنها تصدت لقوات كبيرة من الاحتلال حاولت التسلل لاقتحام مخيم جنين، صباح اليوم الاثنين.

وذكرت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، أنها تقوم حاليا “باستهداف قوات جيش العدو التي اقتحمت المخيم، بالرصاص والعبوات الناسفة المحلية الصنع”.

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، إنه تم اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة على أطراف المخيم واستهدافها بالرصاص.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن “قوات الأمن تداهم مخيم جنين لأول مرة منذ شهرين، وتعمل على اعتقال مطلوبين”.

وأضافت أن 5 فلسطينيين على ألأقل أصيبوا خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في المخيم، على حد قولها.

وذكر الصحفي الفلسطيني أحمد حلايقة أن وحدات خاصة تابعة للاحتلال حاولت التسلل إلى أطراف المخيم؛ مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينها وبين المقاومة الفلسطينية.

وأشار حلايقة إلى أن جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات كبيرة بشكل مستمر، للمساعدة على إخراج عناصر القوات الخاصة من المكان.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين جراء محاولة الاقتحام، التي تضمنت قناصة وطائرات تحوم على ارتفاع منخفض في سماء المخيم.