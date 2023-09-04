منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عددا من التلاميذ الفلسطينيين من الدخول إلى مدارسهم، واستولت على حقائبهم بدعوى أن كتبهم المدرسية تحمل علم فلسطين.

واعترضت عناصر من شرطة الاحتلال تلاميذ المدرسة الشرعية وروضة “رياض الأقصى” الواقعتين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وفتشت حقائبهم واستولت على الكتب بحجة أنها من المنهاج الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو إيقاف شرطة الاحتلال للأطفال أمام باب المدرسة وسط اعتراض من المعلمين، الذين أكدوا أن هذا الإجراء جديد وأنه ليس قانونيا.

"عليه علم فلسطين" .. جانب من منع قوات الاحتلال طلاب مدرسة الشرعية ورياض الأقصى من الدخول لمدارسهم بسبب حملهم المنهاج الفلسطيني pic.twitter.com/AeBq9kYOzt — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 4, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال استولى على عدد من الكتب المدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تُدرّس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة في 31 من الشهر الماضي، واعتقل سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة.

وقالت محافظة القدس إن “استيلاء قوات الاحتلال على الكتب، اعتداء عنصري جديد على المدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني”.

حرب مستمرة ضد المنهاج الفلسطيني في القدس.. صباح اليوم منع الاحتلال الطلبة الذين تقع مدارسهم في المسجد الأقصى من الدخول إلا بمصادرة كتبهم، والسبب: طباعة العلم الفلسطيني عليها pic.twitter.com/AWPNoavFsz — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 4, 2023

وأكدت أن “هذا اعتداء على حق أبناء شعبنا في التعليم، واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، لكونهم شعبا واقعا تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي”.

وطالبت المحافظة المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، بـ”التصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس”، داعية “أبناء الشعب إلى التصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية، ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية”.