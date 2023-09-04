قال علي الأمين زين رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري في النيجر إن المحادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” مستمرة، مضيفاً “عبرنا عن انفتاحنا للحوار مع مجموعة إيكواس ونأمل في التوصل إلى نتائج إيجابية”.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه إذا حدث أي هجوم من جانب إيكواس على النيجر “فسوف ندافع عن أنفسنا، وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية لذلك”.

وكانت (إيكواس) -التي تضم 15 دولة بينها النيجر- طلبت من قادة الانقلاب في النيجر أن يتنحوا عن السلطة وإلا فسيواجهون تدخلا عسكريا محتملا، لكن المجلس العسكري تعهد بالدفاع عن البلاد.

وأشار زين إلى توفير الخدمات الطبية اللازمة للرئيس المحتجز محمد بازوم بعد الحديث عن تدهور أحواله الصحية، لافتاً إلى أن كل التحقيقات الخاصة بنظام بازوم سيتم تحويلها إلى المحاكم المختصة و”لا نتدخل” في هذه الإجراءات.

وتابع “نبذل قصارى جهدنا للتغلب على العقوبات المفروضة علينا من العديد من الدول، كما نعمل من أجل رفع الحصار المفروض على النيجر وتخفيف الآثار الاقتصادية لهذا الحصار والعقوبات غير مبررة”.

ولفت إلى سعي السلطات لتأمين الأموال من أجل سداد رواتب المواطنين قبل نهاية هذا الأسبوع، وحل مشاكل انقطاع الكهرباء، وتأمين انتظام عودة المدارس والجامعات، مؤكداً أن الحكومة حققت إنجازات على مستوى الديون الخارجية.

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، واحتُجز منذ ذلك الحين بالقصر الرئاسي، وهو ما قوبل باستنكار دولي ودعوات إلى إعادة أول رئيس للبلاد منتخب ديمقراطيا إلى منصبه.