قائد انقلاب الغابون يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي قاد انقلابا عسكريا أطاح برئيس البلاد علي بونغو أونديمبا، اليمين الدستورية اليوم الاثنين رئيسًا لفترة انتقالية غير محددة، وعد بإجراء انتخابات في نهايتها.

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده.

وفي الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، استولى ضباط من الجيش بقيادة الجنرال أوليغي نغيما على السلطة في 30 أغسطس/آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

وقال نغيما في كلمة بعد أداء اليمين إنه يعتزم تسليم الحكم للمدنيين في نهاية المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وذكر نغيما أن “قوات الدفاع والأمن (المجموعة العسكرية المنفذة للانقلاب) كان أمامها خياران إما قتل المواطنين الذين يمكنهم أن يتظاهروا أو وضع حد لعملية انتخابية مشبوهة لم تتم في ظروف تسمح بحرية، وبمسؤلية قلنا لا، ورفضنا ذلك في بلدنا الجميل الغابون”، على حد قوله.

وقال نغيما إن “قوى الدفاع والأمن تحملت مسؤوليتها ورفضت الانقلاب الانتخابي الذي تم الإعلان عنه عقب انتخابات منحازة، من دون أي عنف، ومن دون أي سفك للدماء تمكنت لجنة المرحلة الانتقالية من تغيير النظام القائم الذي احتكر سلطة المؤسسات العامة منذ سنوات، في انتهاك صارخ للديمقراطية وقواعدها”.

وأكد الجنرال الذي كان يقود الحرس الجمهوري للرئيس السابق أن القيادة الانتقالية الجديدة للبلاد “ملتزمة ببذل كل الجهود لتكون في البلاد مؤسسات قوية بنهاية المرحلة الانتقالية”.