طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات التي أُجريت حول لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها بطرابلس أمس الأحد، المجلس الأعلى للدولة الليبي بحضور 48 عضوا (من إجمالي 145 عضوا)، وفق بيان للمجلس.

وفي 26 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن كوهين التقى في روما نظيرته الليبية المنقوش في وقت سابق من الشهر ذاته.

وذكر بيان الأعلى للدولة أن “المجلس يدين أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان”، مؤكدا “الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية”.

ويحظر القانون الليبي رقم (62) الصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وطالب المجلس بـ”الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي”.

وردًّا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في 27 أغسطس/آب المنصرم، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق، فور تداول خبر اللقاء.

ووفق نص قرار الدبيبة شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه 3 أيام، وقد انقضى هذا الأجل.

بيان لمنظمات المجتمع المدني الليبية: • ندين بأشد العبارات لقاء وزيرة الخارجية والوفد المرافق لها بوزير خارجية الكيان الصهيوني، ونحذر من #التطبيع مع العدو الصهيوني.

• نقول لحكومة الوحدة إن إقالة وزيرة الخارجية #نجلاء_المنقوش من منصبها غير كاف وندعوها إلى محاكمتها.#ليبيا pic.twitter.com/2g8fo8NBug — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 28, 2023

وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، كما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية، النائب العام بفتح تحقيق في الأمر.

واستجابةً لذلك، أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أول أمس، تشكيل لجنة تحقيق وتقصٍّ في الواقعة.​