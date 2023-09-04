متظاهرون سوريون في السويداء يحطمون تمثال حافظ الأسد في أحد معاقل النظام

حطّم متظاهرون سوريون تمثالًا للرئيس السوري السابق حافظ الأسد وضربوه بالأحذية؛ احتجاجًا على رفع أسعار الوقود وزيادة الأسعار.

وأظهرت لقطات متداولة لحظة تحطيم المتظاهرين تمثال الأسد في ساحة الكرامة، وسط هتافات تردد “سوريا إلنا وما هي لبيت الأسد”.

وواصل أهالي محافظة السويداء احتجاجاتهم لليوم السادس عشر على التوالي، مطالبين بإسقاط نظام الأسد، وذلك في استكمال لحراك مستمر احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

واندلعت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار سلطات النظام منتصف أغسطس/آب الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من حرب مدمرة، أعقبت قمعا عنيفا لمظاهرات تطالب برحيل نظام الأسد؛ مما تسبب في دمار هائل بالبنى التحتية وتشريد أكثر من نصف السكان، فضلا عن خسائر بشرية تقدر بأكثر من نصف مليون قتيل، وفق بيانات حقوقية وأممية.

وعلى وقع الهتافات والزغاريد وسط ساحة السير، أقدم المحتجون على إزالة صورة كبيرة لحافظ الأسد عمرها عشرات السنين، من مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسط مدينة السويداء.

وانطلقت الاحتجاجات الأخيرة بمحافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، ثم تفاقمت في السويداء ذات الغالبية الدرزية، التي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية.