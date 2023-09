طلبت فتح تحقيق.. قلق أممي بعد مواجهات في إسرائيل مع طالبي لجوء من إريتريا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها من العدد المرتفع للجرحى، خلال مواجهات بين طالبي لجوء من إريتريا وقوات الأمن الإسرائيلية يوم السبت، وطلبت فتح تحقيق.

وقالت المفوضية السامية في بيان عبر منصة “إكس” أمس الاثنين إنها قلقة من العدد المرتفع من الجرحى خلال مظاهرات شارك فيها معارضون إريتريون في إسرائيل.

Alarmed at high number of injuries during protests involving opposing Eritrean protesters, particularly in Israel. Crucial that investigations take place, hate speech is avoided – especially by authorities – and principle of non-refoulement is fully respected.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) September 4, 2023