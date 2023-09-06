أبو الغيط: حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل جزء من المشكلة واستمرارها ينذر بتفجر الأمور (فيديو)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل جزء من المشكلة لا الحل، محذرًا من أن استمرارها “ينذر بتفجر الأمور وخروجها عن السيطرة”.

وقال أحمد أبو الغيط خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة على رأسها المواقف التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل”.

وأضاف “هذه الحكومة برنامجها يقوم على الاستيطان، لا السلام، وتسعى لضم الأراضي لا لحل الدولتين أنها جزء من المشكلة، لا الحل”.

وتابع أن الحكومة تخلق كل يوم بسياساتها الاستفزازية، ما يزيد الموقف في الأراضي الفلسطينية اشتعالًا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة، نحو وقف هذا الوضع المتدهور “والذي ينذر بانفجار لا يتمناه أي طرف”.

وأكد أنه “لا ينبغي أن يُسمح لحكومة الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية، وتتعين مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة وعدم التسامح مع خطابها العنصري وعنف المستوطنين الذي يحرضون عليه، وسياسات الأبارتايد (الفصل العنصري) التي يروجون لها ويباشرون تنفيذها في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية”.