قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين والمقاومة تتصدى (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، واندلعت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

من جهته، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها اعتقلت مطلوبا من جنين وهي في طريقها للخروج من المخيم. بينما أكدت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، اكتشاف أمر قوة إسرائيلية خاصة على أطراف المخيم ورشقها بالرصاص.

وأضافت الكتيبة “استهدفنا تعزيزات الاحتلال على شارع الناصرة في مدينة جنين بالرصاص والعبوات المتفجرة”.

من جانبها، أكدت كتائب القسام في الضفة الغربية أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين.

وقال تلفزيون فلسطين إن قوات الاحتلال تحاصر منزلا قرب مسرح الحرية في مدينة جنين وتستقدم المزيد من التعزيزات من معسكر سالم.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.