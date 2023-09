تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن تجاوز عدد النازحين داخل السودان 7 ملايين، مؤكدين ضرورة دعم هؤلاء النازحين الذين تركوا مساكنهم وممتلكاتهم فرارا من ويلات الحرب.

ودعا المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر المنظمات الإغاثية الدولية إلى الاضطلاع بدورها لمساعدة هؤلاء النازحين.

وانتقد مشاركون ما وصفوه بـ”سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعاير” من قبل المنظمات الدولية في التعامل مع النازحين السودانيين، مطالبين بمساواتهم بالنازحين الأوكرانيين في المعاملة وتقديم الخدمات الإغاثية.

The number of people internally displaced has nearly doubled since the start of the conflict in Sudan.

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) September 5, 2023