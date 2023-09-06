تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن تجاوز عدد النازحين داخل السودان 7 ملايين، مؤكدين ضرورة دعم هؤلاء النازحين الذين تركوا مساكنهم وممتلكاتهم فرارا من ويلات الحرب.

ودعا المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر المنظمات الإغاثية الدولية إلى الاضطلاع بدورها لمساعدة هؤلاء النازحين.

وانتقد مشاركون ما وصفوه بـ”سياسة الكيل بمكيالين وازدواج المعاير” من قبل المنظمات الدولية في التعامل مع النازحين السودانيين، مطالبين بمساواتهم بالنازحين الأوكرانيين في المعاملة وتقديم الخدمات الإغاثية.

The number of people internally displaced has nearly doubled since the start of the conflict in Sudan. Donate to help provide urgent relief today. Time is running out. ⏰https://t.co/ZdkS0oNbbI — IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) September 5, 2023

وأكدوا أن العدد الحقيقي للنازحين داخل السودان هو أكبر من العدد المعلن بكثير.

وأشاروا إلى أنهم يفتقدون أبسط مقومات الحياة في بلد أنهكته الحروب والصراعات منذ زمن طويل ويعاني ظروفا اقتصادية صعبة حتى قبل اندلاع الحرب التي فاقمت من هذه المعاناة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، إن ما يقرب من 7.1 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان، أكثر من نصفهم نزحوا حديثا نتيجة الاقتتال الذي بدأ في إبريل/نيسان الماضي.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قالت، يوم الاثنين، إنها تتوقع نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام.

وناشدت المفوضية بتوفير مليار دولار لمساعدتهم وسط تقارير عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، في وقت لم تتلق سوى ربع الاحتياجات التي رصدتها.