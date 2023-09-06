جمهور الجزيرة مباشر: اعتقال قيادات “النهضة” في تونس تغطية على فشل الدولة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خبر توقيف رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في تونس.

وقال متابعون لـ”صوت الناس” إن “الحكومة التونسية تتخبط بعجزها عن مسايرة العدالة وتحسين ظروف المواطنين ومشاكل الهجرة والوضع الاقتصادي”، وأكدوا أن هذا العجز حولته الحكومة إلى الاعتقالات لصرف نظر الشعب عما يحدث في الداخل التونسي.

كما أكد المشاركون بأن هذه الاعتقالات تعسفية وسياسية وليست قضائية لعدم وجود اتهامات للمعتقلين، وقالوا إن تونس تشهد انزلاقًا خطيرًا.

وذكر المشاركون، أن هذه الاعتقالات من أهم أسبابها التغطية على فشل الدولة وإضعاف الأصوات التي من الممكن أن تفضح هذا التقصير والحاصل، وقالوا إن هذه الأسباب تؤكد فشل الدولة بالإدارة السياسية وتكريس الديمقراطية.

ووصف أحد المشاركين تونس بأنها “سجن لكل المعارضين والنشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي”، وقال إن تونس أصبحت تحت خط الفقر وإن قيس سعيّد هو من أوصل تونس إلى هذا الحال.