“لم أشعر بالأمان”.. سائحة أمريكية تروي تجربتها في مصر (فيديو)

الحكومة المصرية تعوّل على السياحة لتحقيق 10.5% من مستهدفاتها من الدولار بحلول عام 2026

“لم أشعر بالأمان هنا. مصر جميلة لكن تجربتي لم تكن سعيدة” كانت هذه الكلمات ملخص فيديو نشرته سائحة أمريكية متخصصة في بث مقاطع توثق فيها تجاربها للسفر حول العالم.

وشكت السائحة غريس تشينغ في مقطع الفيديو الذي عرض عبر تطبيق “تيك توك” وحقق أكثر من مليون مشاهدة من تعرضها لمضايقات وتحرش، فضلاً عن الاحتيال عليها أثناء زيارتها الأخيرة إلى مصر.

وحذرت غريس السياح من التعرض للاحتيال، وقالت “في أهرامات الجيزة لا تدع أحدا يصورك، لا تدع أحدا يضع شيئاً في يدك، ولا تتبع أحدا إذا كان لديه ما يعرضه عليك، لأنه سيطلب منك المال، وإذا رفضت أن تدفع، فقد يصبح الأمر مخيفاً”.

وأضافت أن “ثقافة الإلحاح في مصر لا تصدق، في كل مكان ذهبنا إليه كان يُتوسل إلينا بلا توقف لدفع ثمن شيء ما”.

كما اشتكت غريس من ظاهرة التحرش التي جعلتها لا تشعر بالارتياح، وقالت “عندما يتعلق الأمر بالرجال فإنهم يحدقون إليك، ليس مجرد النظر، إنها واحدة من تلك النظرات غير المريحة، حيث إنهم لن يرفعوا أعينهم عنك”.

ورغم السلبيات التي تحدثت عنها غريس، إلا أنها أكدت أن مصر تستحق الزيارة.

يشار إلى أن الشكوى ليست الأولى التي يتحدث عنها السياح بعد زيارتهم إلى مصر، فقبل شهرين اشتكى سائح أمريكي من طريقة التعامل معه في مطار القاهرة، بعد احتجازه بسبب حملة لطائرة “درون”.

وقبل عام تعرض صانع محتوى أمريكي لموقف مشابه، عندما كان ينوي تصوير مقاطع عن الأطعمة الشعبية.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه سياح سوء المعاملة، تتحدث الحكومة المصرية عن سعيها لجذب المزيد من السياح.

وتعوّل الحكومة المصرية على السياحة لتحقيق 10.5% من مستهدفاتها من الدولار بحلول عام 2026.

وتستهدف مصر زيادة إيراداتها من الدولار إلى نحو 192 مليار دولار بعد عامين، بزيادة 70 مليار دولار عن المعدلات الحالية.

وتستهدف وزارة السياحة جذب 15 مليون سائح بنهاية 2023، ترتفع إلى 18 مليونا في 2024، بحسب وزير السياحة المصري أحمد عيسى في تصريحات صحفية.

ويرى عيسى أن سوق السياحية في مصر تؤهلها من خدمة 15 مليون سائح سنوياً حالياً، و30 مليونا بحلول 2028.

ويبلغ متوسط إنفاق السائح في مصر نحو ألف دولار وفقًا لتقديرات وزارة السياحة.