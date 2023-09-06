مبادرة لتوفير مخيم صحي بأحد أحياء مدينة الأبيّض في السودان (فيديو)

28 هجومًا على مَرافق الرعاية الصحية في السودان

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر جولة في مخيم صحي للعلاج بالمجان، أقيم بمبادرة محلية في أحد أحياء مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط السودان.

وقال أطباء تحدثوا للجزيرة مباشر إن المخيم الصحي يوفر فحوصات طبية لمعظم التخصصات بدون مقابل مادي، بالإضافة لبعض التحاليل الطبية.

وقالت إحدى الطبيبات المشاركات في المخيم أن أكثر المرضى المراجعين يعانون من الضغط والسكري، محذرة من أن يؤثر دمار المستشفيات والبنية التحتية الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، على صحة المرضى، وقالت إن عدم متابعة مرضى الضغط والسكري باستمرار يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وفي عيادة الأطفال، تقوم إحدى مشرفات النمو وأخصائية التغذية بمتابعة الأطفال، وقالت إنه في حال اكتشاف إصابة الأطفال بسوء التغذية نقوم بتحويلهم إلى مركز طيبة الجنوب الصحي أو مركز الجامعة الصحي.

وأضافت “لدينا فيتامين “أ” نقوم بإعطائه للأطفال، بالإضافة إلى خدمة العشاء الليلي للأطفال المعرضين للإصابة بأمراض سوء التغذية”.

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن وقوع 28 هجومًا على مَرافق الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي.

من جهتها كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، أن موظفيها وعشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي السودان، حيث يدور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

لكن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم إبراهيم نفى ما أثير بشأن انهيار المنظومة الصحية في البلاد، مؤكدًا أن ما صرحت به منظمة “أطباء بلا حدود” من أن القتال الدائر في السودان أدى إلى خروج ثلاثة أرباع المؤسسات الصحية من الخدمة “معلومة غير دقيقة”.