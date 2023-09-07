عقد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جلسة مباحثات رسمية، ظهر اليوم الخميس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تم خلالها بحث مختلف التطورات في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه تم خلال الجلسة، بحث مختلف التطورات في السودان، حيث أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمير قطر، على مستجدات الأوضاع والتحديات التي يواجهها السودان.

وخلال الجلسة، جدد الشيخ تميم، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

سعيد باستقبال أخي عبد الفتاح البرهان، وبمباحثاتنا التي أجريناها لتعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بيننا في مجالات متنوعة، وقد جددت خلالها حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره. pic.twitter.com/PxLxGPy3Cr — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) September 7, 2023

كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى انخراط كل القوى السياسية السودانية في مفاوضات واسعة بعد الوقف الدائم للنزاع العسكري، وصولا إلى اتفاق شامل وسلام دائم يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وثمّن الشيخ تميم في هذا الصدد الجهود الإقليمية والدولية والمساعي الحميدة الهادفة لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن شكره وتقديره للشيخ تميم، على موقف دولة قطر الداعم للسودان حكومة وشعبا، بما يخدم الاستقرار والتنمية فيها.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل. https://t.co/mo6yAfODxr pic.twitter.com/PmtcKvDKnp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 7, 2023

كما تناولت الجلسة بحث سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا.

وكان أمير دولة قطر ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد عقدا لقاء ثنائيا تناولا فيه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سمو الأمير يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية #السودان الشقيقة في قصر لوسيل#قنا #قطرhttps://t.co/E1yzJUwuF5 pic.twitter.com/spKn2s8xTI — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 7, 2023

وحضر جلسة المباحثات الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية، ومحمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

ومن الجانب السوداني، حضرها علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف، والفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق.