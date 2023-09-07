الاتحاد السعودي يتعاقد مع المدافع الإيطالي لويس فيليبي

قبل ساعات من غلق باب الانتقالات للدوري السعودي، أعلن نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع المدافع الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية لويس فيليبي قادمًا من ريال بيتيس الإسباني لثلاثة مواسم.

وقال الاتحاد على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر “لويس فيليبي لاعبًا في الاتحاد”، ونشر النادي مقطع “فيديو” استعرض أبرز المدافعين الإيطاليين على مر العصور، وأنهاه بقوله “ينضم اليوم محارب جديد لكتيبة النمور”.

وكشف الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار بن عبد الله الحائلي أتم التعاقد مع اللاعب لويس فيليبي قادمًا من ريال بيتيس بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وتأتي هذه الصفقة في إطار جهود مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق الأول بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليًا ودوليًا، والتي منها بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويستهلها الاتحاد بمواجهة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وسينضم فيليبي لقائمة من النجوم في فريق الاتحاد مثل الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

يذكر أن فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف ريال بيتيس الصيف الماضي قادمًا من لاتسيو الإيطالي.