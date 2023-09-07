الاتفاق السعودي يتعاقد مع جناح إيفرتون الإنجليزي

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع المهاجم الجامايكي ديماراي غراي نجم فريق إيفرتون الإنجليزي، وقال النادي إن عقد غراي البالغ من العمر 27 عامًا يمتد لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الصفقة تمت بناء على طلب المدير الفني ستيفن جيرارد، ليكون هو الصفقة الرابعة للنادي هذا الموسم.

وسبق أن تعاقد النادي مع كل من ثنائي ليفربول السابق الإنجليزي جوردان هندرسون والهولندي جورجينيو فينالدوم، والفرنسي موسى ديمبلي القادم من أولمبيك ليون.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق دفع في الصفقة 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 9.98 ملايين دولار).

يذكر أن غراي أمضى 6 مواسم في ليستر سيتي، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بلقب تاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز في 2015-2016، فيما انضم لإيفرتون عام 2021 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني وسجل معه 12 هدفًا في 75 مباراة بالمسابقات جميعها، ومثل غراي منتخب إنجلترا على مستوى الناشئين لكنه اختار اللعب لمنتخب جامايكا وخاض 5 مباريات دولية.