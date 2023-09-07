وصل قائد الجيش السوداني رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان صباح اليوم الخميس إلى قطر، في جولته الخارجية الثالثة منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبل قرابة 5 أشهر.

وأعلن المجلس السيادي الانتقالي في السودان، أن البرهان “سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن البرهان وصل إلى الدوحة صباح اليوم، في زيارة عمل للبلاد.

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع، وكان قد زار مصر في 29 أغسطس/آب والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار يوم الاثنين الماضي دولة جنوب السودان والتقى رئيسها سلفاكير.

رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يصل العاصمة القطرية في زيارة رسمية#الجزيرة_مباشر #السودان #الدوحة pic.twitter.com/AHzHM2Cqjk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2023

وتأتي زيارات البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين قائد قوات الدعم السريع حميدتي، خارج البلاد سعيًا لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب في مقتل نحو 5 آلاف شخص وتهجير نحو 4.8 ملايين داخل البلاد وخارجها.

وكانت وساطات سعودية أمريكية قد أثمرت خلال الأشهر الماضية اتفاقات لوقف إطلاق النار لم تصمد طويلا، كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تُفلح أيضا.

ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد، في وقت سجّل أمس الأربعاء نزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنيًّا فيها بقصف.

وفي أوقات سابقة، أكد رئيس مجلس السيادة، حرصه على التوصل إلى حل سلمي للحرب في السودان لكنه اشترط “ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين”.

ويوم السبت قال البرهان أمام حشد من الجنود في منطقة جبيت العسكرية في ولاية البحر الأحمر “إن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد”، وذلك خلال زيارة تفقدية لوحدة عسكرية بولاية البحر الأحمر.

ونشرت القوات المسلحة السودانية على صفحتها الرسمية، مشاهد تظهر البرهان في قاعدة عسكرية بولاية البحر الأحمر، ويحيط به عسكريون من تلك القاعدة.