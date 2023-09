جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع العقوبات الأمريكية على شقيق حميدتي (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نائب قائد قوات الدعم السريع شقيق حميدتي (عبد الرحيم دقلو).

وقال متابعون إن نائب قائد قوات الدعم السريع يستحق العقوبة الكاملة وذلك لما فعله في البلاد من نهب وسرقة، بحسب وصفهم، وأشادوا بالعقوبات معتبرين أن قوات الدعم السريع انتهكت حقوق الإنسان.

لكن بعض المشاركين، اعتبروا أن الخطوة ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب في البلاد وإبقاء السودان في الحال الذي عليه مدة طويلة، وقالوا إن ذلك يفتح الباب للتدخلات الخارجية.

#US Treasury sanctions Abdelrahim Hamdan Dagalo, brother of @GeneralDagllo, for his leadership of the @RSFSudan "an entity whose members have engaged in acts of violence and human rights abuses" in #Sudan. https://t.co/ZvQl9dTEuS

— Patrick Heinisch (@PatrickHeinisc1) September 6, 2023