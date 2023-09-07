جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع العقوبات الأمريكية على شقيق حميدتي (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على نائب قائد قوات الدعم السريع شقيق حميدتي (عبد الرحيم دقلو).

وقال متابعون إن نائب قائد قوات الدعم السريع يستحق العقوبة الكاملة وذلك لما فعله في البلاد من نهب وسرقة، بحسب وصفهم، وأشادوا بالعقوبات معتبرين أن قوات الدعم السريع انتهكت حقوق الإنسان.

لكن بعض المشاركين، اعتبروا أن الخطوة ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب في البلاد وإبقاء السودان في الحال الذي عليه مدة طويلة، وقالوا إن ذلك يفتح الباب للتدخلات الخارجية.

#US Treasury sanctions Abdelrahim Hamdan Dagalo, brother of @GeneralDagllo, for his leadership of the @RSFSudan "an entity whose members have engaged in acts of violence and human rights abuses" in #Sudan. https://t.co/ZvQl9dTEuS — Patrick Heinisch (@PatrickHeinisc1) September 6, 2023

“صح النوم يا أمريكا”

وكان لأحد المتداخلين رأي آخر، إذ رأى أن هذه العقوبات جاءت متأخرة، بعد أشهر من الحرب والانتهاكات والقتل في السودان، وقال إن أمريكا “صحت متأخرة” لتفرض مثل هذه العقوبات واعتبرها مقدمة للتدخل.

ورأى آخر أن هذه العقوبات “لا وجود لها بل هي ضحك على الجماهير من أجل تخفيف الضغط العالمي عليها، وقال “لو كانت جادة لعاقبت القوى المتصارعة وأوقفت الحرب في 5 دقائق”.

ووصف العديد من المتفاعلين، انتهاكات قوات الدعم السريع في مختلف مناطق السودان بأنها اعتداءات كبيرة وجسيمة محملين المسؤولية لحميدتي وشقيقه الذي فُرضت عليه عقوبات أمس.

#US Ambassador to the #UN Linda Thomas-Greenfield announced nearly $163 million in additional humanitarian assistance for the people of #Sudan and neighboring countries during her visit to #Chad. https://t.co/hwyaPktVac — Patrick Heinisch (@PatrickHeinisc1) September 6, 2023

واشنطن تفرض عقوبات

وأمس الأربعاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على قيادات من قوات الدعم السريع بسبب ما قالت إنه انتهاكات ضد المدنيين في السودان.

ووضعت الخارجية الأمريكية قيودًا على منح التأشيرات للجنرال عبد الرحمن جمعة، قائد قطاع غرب دارفور في الدعم السريع، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت، إن أفرادًا من قوات الدعم السريع ارتكبوا فظائع في دارفور؛ مما أدى إلى مقتل العديد من المواطنين بدوافع عرقية، إضافة إلى انتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان وممارسة العنف الجنسي وأعمال النهب والحرق خلال النزاع مع الجيش السوداني.

ونتيجة للعقوبات المفروضة على عبد الرحيم دقلو، سيتم حظر جميع ممتلكاته الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت إدارتهم، وستعاقَب المؤسسات المالية أو الأشخاص الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة معه.