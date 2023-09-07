رفع جسده بين جدارين.. الشرطة الأمريكية تكثف بحثها عن سجين هارب في بنسلفانيا (شاهد)

دخلت عمليات البحث في ولاية بنسلفانيا عن القاتل الهارب دانيلو كافالكانتي يومها الثامن، مع الكشف عن استخدامه لاستراتيجية عجيبة لكنها مكررة، حيث قام بها سجين هارب سابقًا في شهر مايو/أيار حسبما أعلن المسؤولون.

ووفقا لمراسل الجزيرة مباشر، فقد هرب السجين من سجن مقاطعة “تشستر” في 31 أغسطس/آب عبر تسلق الجدار بيديه وقدميه للوصول إلى السطح، ثم اختراق الأسلاك الشائكة والقفز إلى منطقة غير آمنة، وفقًا لهوارد هولاند، المدير التنفيذي لسجن مقاطعة تشستر.

وأشار هولاند إلى أن الهارب دانيلو كافالكانتي البالغ من العمر 34 عامًا، الذي كان في انتظار نقله إلى السجن الولائي بعد إدانته بجريمة قتل بشعة لصديقته السابقة، قام باتباع نفس طريقة الهروب والمسار الذي اتبعه أحد السجناء.

كافالكانتي الذي زعمت السلطات أيضًا أنه مطلوب في وطنه الأم البرازيل في إطار تحقيق جنائي بجريمة قتل، هو موضوع عملية بحث تشارك فيها عشرات الجهات المحلية إضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).