“سوريا بدونك أحلى”.. متظاهرو السويداء يواصلون احتجاجاتهم المطالبة برحيل بشار الأسد (شاهد)

تواصلت لليوم التاسع عشر على التوالي المظاهرات في مدينة السويداء، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية، والمطالبة بالحرية وإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وردد المتظاهرون هتافات منددة برئيس النظام قائلين “لو تقمع البلاد كلها.. سوريا بدونك أحلى”.

وانطلقت التحركات احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب قرار السلطات رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاما من نزاع مدمر.

وخلال الأيام الماضية، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ”إسقاط النظام” أعادت إلى الأذهان المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا عام 2011 قبل أن تتحول إلى صراع دامٍ.

ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ إنه طوال سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا الذين يشكلون 3% من السكان، من تحييد أنفسهم عن تداعياته إلى حد كبير. فلم يحملوا السلاح ضد النظام ولم ينخرط أغلبهم في المعارضة.

وتخلف عشرات الآلاف من الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعًا عن مناطقهم فقط، وغضّت دمشق النظر عنهم.

والحكومة السورية موجودة في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، وينتشر جيشها على حواجز في محيط المحافظة.

وتواجه سوريا أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة العملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الشهر الماضي، في تراجع متسارع بعد أن كان الدولار يساوي 47 ليرة في بداية الصراع قبل 12 عاما.

وأودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد ولجوء ملايين آخرين إلى الخارج.