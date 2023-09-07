حذر العاملون في وحدة الطوارئ الصحية في أم بدة بمدينة أم درمان من عدم توفر اللقاحات للأطفال الرضّع، بسبب استمرار الاقتتال في السودان بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقالت إحدى العاملات في المجال الصحي لكاميرا الجزيرة مباشر، إن الأطفال في عمر 9 أشهر وسنة ونصف يحتاجون بشكل ضروري إلى لقاح مرض الحصبة الفتاك السريع الانتشار.

وأشارت إلى أن وسيلة الوقاية الوحيدة من المرض هي التطعيم، مؤكدة أنه لا يتوفر منذ بدء الاقتتال، وناشدت المؤسسات الصحية والمنظمات توفير اللقاحات للحد من المرض وانتشاره.

وتعاني الوحدة الصحية أزمة شح الأدوية والمعدات الطبية، وقالت إحدى العاملات في غرفة الطوارئ “تأتينا حالات خطيرة نحاول إنقاذها بأي طريقة لكن ليست لدينا معدات”.

وتابعت المتحدثة للجزيرة مباشر، “نشتري المعدات من الصيدليات لكن ليست متوفرة دائما”، مضيفة “تأتينا حالات إصابة بالرصاص محتاجة إلى البنج لا نتمكن من إسعافها”.

وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن وقوع 28 هجومًا على مَرافق الرعاية الصحية في السودان منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 إبريل/نيسان الماضي.

من جهتها كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية، أن موظفيها وعشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي السودان، حيث يدور القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

لكن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم إبراهيم نفى ما أثير بشأن انهيار المنظومة الصحية في البلاد، مؤكدًا أن ما صرحت به منظمة “أطباء بلا حدود” من أن القتال الدائر في السودان أدى إلى خروج ثلاثة أرباع المؤسسات الصحية من الخدمة “معلومة غير دقيقة”.