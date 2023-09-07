مرشحة لتخطي المليار دولار.. تعرف إلى أبرز صفقات الدوري السعودي قبل غلق باب الانتقالات

أقل من 24 ساعة تتبقى على غلق باب الانتقالات الصيفية للدوري السعودي للموسم الحالي 2023 / 2024، حيث يغلق الباب بنهاية اليوم الخميس، وهو الموسم الذي أحدث دويًا هائلًا في الأوساط الرياضية العالمية، بعدما نجحت الأندية السعودية في ضم صفقات من العيار الثقيل لكبار نجوم الكرة العالمية، وهي الصفقات التي مهد لها نادي النصر الموسم الماضي بتعاقده مع النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفتح رونالدو الطريق أمام انضمام العديد من الأسماء الثقيلة للأندية السعودية هذا الموسم، وكان أبرزها صفقة انضمام النجم البرازيلي الكبير نيمار دا سيلفا المنضم لصفوف الهلال السعودي، وقبله الفرنسي كريم بنزيما النجم التاريخي لريال مدريد الذي انضم لاتحاد جدة، وغيرهما من الأسماء اللامعة التي لم يكن أحد يتوقع لها اللعب بالمنطقة العربية وهم لا يزالون في أوج عطائهم.

ومع بدء العد التنازلي لغلق باب الانتقالات بالدوري السعودي، لا يزال الموقف غامضًا بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي يتطلع نادي اتحاد جدة للتعاقد معه، رغم تمسك ناديه الإنجليزي به، لكن كثيرين يتوقعون أن تتم الصفقة خلال الساعات المقبلة، لا سيما في ظل رغبة اللاعب في الانضمام للنادي السعودي الذي وعده براتب خيالي يستحيل أن يحصل عليه مع ليفربول أو أي ناد أوروبي آخر.

الدوري السعودي الأعلى

الصفقات الكبيرة التي عقدتها الأندية السعودية صيف هذا الموسم، وضعت الدوري السعودي على قمة الدوريات الآسيوية والإفريقية، بل جعلته ينافس الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا – إسبانيا – إيطاليا – ألمانيا – فرنسا)، وهو ما كشفت عنه مؤخرًا شركة “ديلويت” للخدمات المهنية والمالية، وصرح به كالوم روس المدير المساعد للشركة، الذي أكد أن ما أنفقته الأندية السعودية يجعل من الدوري السعودي ثاني أكثر الدوريات إنفاقًا بعد الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن ما أنفقته الأندية السعودية حتى الآن وقبل غلق باب الانتقالات زاد عن الـ850 مليون يورو (نحو 911 مليون دولار)، وهو مبلغ قابل للزيادة، والوصول لما يزيد عن المليار يورو.

الهلال الأكثر إنفاقًا

وتصدر نادي الهلال قائمة الأندية السعودية الأكثر إنفاقًا على الصفقات حتى الآن، فإجمالي ما أنفقه الهلال بلغ نحو 245 مليون يورو (نحو 262 مليون دولار)، بعدما نجح في ضم العديد من الصفقات الكبرى، وعلى رأسها صفقة نيمار ومعه كل من البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا القادم من زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، والبرتغالي روبن نيفيز القادم من ولفرهامتون الإنجليزي، والصربي ألكسندر ميتروفيتش القادم من فولهام الإنجليزي، ومواطنه سافيتش القادم من لاتسيو الإيطالي، والسنغال كاليدو كوليبالي القادم من تشيلسي الإنجليزي، وحارس المغربي ياسين بونو القادم من إشبيلية الإسباني.

ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق النادي الأهلي الذي أنفق ما يقرب من 203 ملايين يورو (نحو 218 مليون دولار)، حيث تعاقد مع النجم الجزائري الكبير رياض محرز قادمًا من مانشتسر سيتي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، والحارس السنغالي إدوارد ميندي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، والإسباني غابرييل فيغا قادمًا من سيلتا فيغو الإسباني، والبرازيلي روجير إيبانيز قادمًا من روما الإيطالي، والفرنسي ألان ماكسيمين قادمًا من نيو كاسل يونايتد الإنجليزي، والتركي ديميرال قادمًا من أتلانتا الإيطالي، والإيفواري فرانك كيسي قادمًا من برشلونة الإسباني.

وجاء في المرتبة الثالثة نادي النصر الذي أنفق نحو 161 مليون دولار على صفقات هذا الموسم، فقد تعاقد النصر مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، والمدافع الإسباني الدولي إيميرك لابورت قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، والكرواتي بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، والبرتغالي أوتافيو قادمًا من بورتو البرتغالي، والإيفوري سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث حجم الإنفاق اتحاد جدة، الذي أنفق حتى الآن نحو 105 ملايين دولار، وهو مبلغ قابل للزيادة، بل وقابل أن يضع الاتحاد في مرتبة متقدمة بين الأندية الأكثر إنفاقًا، إذا ما نجح في إتمام صفقة النجم المصري محمد صلاح، الذي يتوقع أن تبلغ قيمة شرائه من ليفربول نحو 200 مليون يورو (نحو 215 مليون دولار)، لكن ومع ذلك فقد نجح الاتحاد في إبرام أكثر من صفقة مدوية على رأسها صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة القادم من ريال مدريد الإسباني، والنجم البرازيلي فابينيو القادم من ليفربول الإنجليزي، والفرنسي نغولو كانتي القادم من تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جواو فيليبي الشهير بجوتا القادم من سيلتك الأسكتلندي.

يأتي بعد ذلك نادي الشباب الذي أنفق نحو 60 مليون دولار، وكانت أبرز صفقاته هي صفقة المهاجم السنغالي حبيب ديالو القادم من نادي ستراسبورغ الفرنسي، والبلجيكي يانيك كاراسكو قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتأتي بقية الأندية السعودية في مرتبة متأخرة بعد هذه الأندية الخمسة من حيث الإنفاق على الصفقات، وإن كان الأقرب لها هو الاتفاق الذي أنفق نحو 35 مليون يورو، ثم أبها والفيحاء بـ20 مليونًا، والرياض والتعاون بنحو 19 مليونًا.