منتخب قطر يخسر وديا على أرضه أمام كينيا (فيديو)

بهدف في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع خطف المنتخب الكيني فوزًا مثيرًا على نظيره القطري بهدفين لهدف، في مباراة كرة القدم الودية التي أقيمت بينهما، الخميس، على ملعب الجنوب بالوكرة في قطر.

تقدم جوزيف أوكومو بهدف للضيوف في الدقيقة 20، ونجح حسن الهيدوس في إدراك التعادل للمنتخب القطري من ضربة جزاء في الدقيقة 34، وفي الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع تمكن البديل آموس نوندي أوبيرو من إحراز هدف الترجيح والفوز لكينيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب القطري لتصفيات كأس آسيا التي تستضيف نهائياتها في يناير/كانون الثاني من العام المقبل، فيما يستعد المنتخب الكيني للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.