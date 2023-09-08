تجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان صباح اليوم الجمعة بين حركة فتح ومجموعة مسلحين في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان؛ مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص.

وقالت الجمعية الطبية الإسلامية، إن 5 إصابات وقعت نتيجة سقوط قذيفة على منزل بمنطقة (البركسات) في مخيم عين الحلوة.





تجدد الاشتباكات

وتأتي هذه الاشتباكات بعد هدوء حذر دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية شهدها المخيم بين أفراد من حركة فتح، ومجموعات مسلحة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وهي وكالة رسمية) أن اشتباكات عين الحلوة شهدت استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، كما شهد المخيم حركة نزوح للمدنيين هربًا من الاشتباكات.

واندلعت مساء أمس الخميس، اشتباكات في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

ويدور القتال مجددا في المخيم بين مسلحين ومقاتلين من حركة فتح، وسُمعت أصوات الأسلحة الآلية وقاذفات صواريخ، في حين حاولت عشرات العائلات مع أطفالها مغادرة الجزء الشمالي من المخيم حيث يدور القتال.

وقُتل 13 شخصا بأعمال عنف اندلعت في 29 تموز/يوليو في عين الحلوة بين مسلحين ومقاتلين من فتح، كانت الأعنف منذ سنوات في المخيم.





ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات، في حين يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حوله.

ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.