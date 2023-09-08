تونس.. والد المعارض المعتقل جوهر بن مبارك يتهم وزير الداخلية السابق بتوريط البلاد في أزمة دبلوماسية (فيديو)

اتهم عز الدين الحزقي والد المعتقل التونسي جوهر بن مبارك القيادي في “جبهة الخلاص الوطني”، وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، بـ”التآمر ضد المعارضة التونسية، بحياكة ملف الاعتقال”.

ومدد القضاء التونسي اعتقال 6 قادة سياسيين معارضين في ملف ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة لمدة 4 أشهر إضافية، فيما ترى عائلاتهم أنه “اعتقال دون مبرر في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات”.

وقال الحزقي لبرنامج المسائية، أمس الخميس، على الجزيرة مباشر، إن وزير الداخلية السابق قام بـ”إقحام أسماء دبلوماسيين أجانب في تونس في الملف، واتهمهم بـ17 قضية، منها التآمر ضد أمن الدولة ومحاولة قتل الرئيس”.

واعتبر والد المعتقل أن وزير الداخلية أقحم بذلك تونس في أزمة دبلوماسية، وجعل البلاد عرضة و”مرتعا” للتحقيقات الدولية من البرلمان الأوروبي وهيئات أخرى، فيما يعيش المواطن أزمة خانقة.

واتهم والد بن مبارك القضاء التونسي بـ”عدم الاستقلالية”، قائلا إن “قيس سعيّد هدد كل من يتعاطف مع المعتقلين على ذمة القضية أنه “شريك لهم” وقد عاقب بالفعل عددا من القضاة حاولوا تطبيق القانون، حتى أصبح القضاة يتهربون من استلام الملف فيما ينفذ من تسلمه التعليمات”.

وأفاد المتحدث بأن القضية سياسية بالأساس، وقال إن تونس عاشت 10 سنوات من الحرية المُطلقة “ثم جاء الانقلاب ليوقفها”، على حد تعبيره، مضيفا أن “تونس أصبحت في يد شخص واحد بجميع مؤسساتها، فيما لا نملك قضاء مستقلا”.

ويرى الحزقي أن تهمة ابنه ورفاقه أنهم “عبروا عن رأيهم في الانقلاب ثم وجدوا أنفسهم معتقلين دون ارتكاب أية جريمة”، مشددا على أن “لا دليل على القضايا التي اتُهموا بها”.

وعبّر المتحدث للمسائية على احتجاجه عن إبقاء المعتقلين 4 أشهر أخرى داخل السجن دون تعليل القرار رغم أن القانون يفرض عليه ذلك، بدعوى أنها يحتاج إلى بحث أعمق، مع أن 6 أشهر مضت دون عرض المعتقلين على القضاء.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في مطلب إلغاء تمديد إيقاف المعتقلين السياسيين، فيما قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، إن “قرار تمديد إيقافهم غير قانوني”.

ونظمت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وقفة تضامنية، أمس الخميس، أمام محكمة تونس الاستئنافية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المتابعات القضائية بحقهم.