زاد عدد حالات تشخيص السرطان خلال العقود الثلاثة الأخيرة -أي منذ عام 1990- بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما بنحو 80% على مستوى العالم، بحسب دراسة حديثة.

وذكرت مجموعة بحث دولية في دورية (بي إم جاي أونكولوجي) أن معظم الحالات المسجلة عام 2019 كانت لحالات إصابة بسرطان الثدي.

وتم تسجيل أسرع زيادة خلال العقود الثلاثة الماضية في عدد حالات سرطان القصبة الهوائية والبروستاتا، في حين انخفض عدد حالات سرطان الكبد المسجلة في الفئة العمرية التي تم فحصها بنسبة تبلغ نحو 3%.

ولإجراء التحليل استخدم فريق من كلية الطب بجامعة (تشجيانغ) الصينية إصدار عام 2019 من سلسلة دراسات “العبء العالمي للمرض” الصادر في بريطانيا.

ويحتوي الإصدار على بيانات تم جمعها بين عامي 1990 و2019 عن 29 نوعا من السرطان في 204 دول، مع التركيز على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و49 عاما.

وبحسب البيانات، تم رصد 3.26 ملايين تشخيص جديد للسرطان في هذه الفئة عام 2019، بزيادة قدرها 79% مقارنة بعام 1990.

وفي المجمل، توفي أكثر من مليون شخص دون سنّ الخمسين بسبب السرطان عام 2019، بزيادة قدرها نحو 28% مقارنة بعام 1990.

ومن الناحية الجغرافية، تم رصد أعلى معدلات إصابة بالسرطان في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا الغربية، ولكن أعداد الحالات كانت تتزايد أيضا في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وخاصة بين النساء.

ويشير معدو الدراسة هنا إلى إمكانية حدوث نقص في بيانات الحصر أو التشخيص في ضوء اختلاف جودة بيانات تسجيل حالات السرطان في مختلف البلدان.

ويتكهن الباحثون بأن الزيادة التي لاحظوها يمكن أن تكون مرتبطة بتحسين الكشف المبكر في البلدان الصناعية، إلى جانب العوامل الوراثية على وجه الخصوص.

