في غرفة داخل مسجد بأحد الأحياء المتواضعة في إسطنبول تفتح جمعية “دنيا وجدان” أبوابها أمام الأطفال السوريين والعرب، لتعليمهم اللغة العربية وعلوم القرآن والتجويد، إضافة إلى اللغة التركية حتى يتفوقوا في المدارس الحكومية.

تستقبل الجمعية الأطفال على مدار السنة في مختلف مناطق المدينة وخارجها، بفروع عديدة حتى يستفيد من خدماتها أكبر عدد ممكن من الأطفال اللاجئين والمهاجرين.

وقال زكرياء مقرش رئيس الجمعية لكاميرا الجزيرة مباشر، إنها منظمة غير ربحية تعتمد على التمويل الذاتي من أعضائها للإسهام في تعليم الأطفال العرب والسوريين.

وأفاد بأن من الصعوبات التي يواجهونها، توفير مقرات للجمعية، موضحا أن “دنيا وجدان” حصلت على 3 مقرات في بعض المساجد، مساعدة من وزارة الأوقاف التركية.

ويسعى القائمون على تمويل الجمعية إلى توفير أدوات القرطاسية للأطفال وحقائب دراسية وهدايا تحفيزية لهم، ويرون أن حصولهم على الدعم سينعكس على الأطفال بشكل إيجابي.

وتحدث مقرش عن وجود صعوبة في توفير التمويل اللازم للجمعية، مضيفًا أنها تسعى لتوفير مدرسة خاصة تحوي 20 فصلا مع حافلات مدرسية تنقل الأطفال مجانًا.

واشتكت إحدى المعلمات في المدرسة من الاكتظاظ بسبب توافد الأطفال بكثرة على الجمعية مع ضيق المكان، وتحدثت عن نقص في عدد كبير من احتياجات الأطفال.

ويسعى الطاقم التعليمي في الجمعية إلى تحفيز الأطفال على التعلم وحفظ القرآن الكريم عبر تنظيم مسابقات ورحلات وتخصيص هدايا لهم، وهي طريقة تأتي بنتائج مُرضية.

تُدرِج الجمعية الموسيقى والرسم أيضا في منهاج تعليم الأطفال، في محاولة للاهتمام بهواياتهم إلى جانب التعليم الأساسي.