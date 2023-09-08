تواصلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى غربي البلاد وهي في شهرها الخامس، دون توقف.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجارات قوية بأحياء جبرة والعشرة والنزهة والأقصى وغزة والشجرة واللاماب وهي الأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم، جراء قصف مدفعي متبادل بين الجيش والدعم السريع.





وفي مدينة أم درمان غربي العاصمة قال مراسل الجزيرة مباشر إن قوات الجيش المتمركزة بقاعدة وادي سيدنا العسكرية في أقصى شمال المدينة قصفت مستخدمة المدفعية الثقيلة أهدافًا للدعم السريع شرق وغرب ووسط أم درمان.





أما في بحري شمالي العاصمة، فذكر مراسل الجزيرة مباشر أن مقاتلات تابعة للجيش قصفت مواقع للدعم السريع بحي الحلفايا شمالي المدينة وسط دوي المضادات الأرضية التابعة للدعم السريع.

يأتي ذلك وسط معاناة كبيرة يعيشها السكان في المناطق الواقعة وسط الاقتتال بين الطرفين المتحاربين، حيث يسقط قتلى من المدنيين جراء القذائف الطائشة ونيران الاشتباكات.