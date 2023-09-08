نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) التي تحاول تجنيد المزيد من العملاء الروس، مقطع فيديو يستهدف المسؤولين في موسكو ويناشدهم قول الحقيقة عن نظام وصفته بأنه يعج بالمتملقين الكذابين.

وكان مدير الوكالة (وليام بيرنز) قد قال في يوليو/تموز إن “الشعور بالسخط لدى بعض الروس حيال الحرب في أوكرانيا يخلق فرصة نادرة لتجنيد جواسيس”، وإن (السي آي أيه) لن تفوت هذه الفرصة.

“طريقة التواصل مع الوكالة”

ونشرت (سي أي أيه) مقطع فيديو باللغة الروسية بعنوان “لماذا تواصلت مع وكالة المخابرات المركزية -من أجل نفسي” على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص من المفترض أنه مسؤول روسي يمشي عبر الثلوج في مدينة روسية على ما يبدو.

ويقول التعليق الصوتي باللغة الروسية “أكدت للجميع أن تشويه الحقيقة في التقارير أمر مجرد من الضمير لكن أولئك الذين ارتقوا في المراكز هم الذين فعلوا هذا الشيء تحديدا”.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: Ради себяhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/OpOHh1PQ92 — CIA (@CIA) September 7, 2023

ويقول الفيديو قبل أن يشرح بالتفصيل طرق الاتصال بوكالة المخابرات المركزية “قد لا يرغب المحيطون بك في سماع الحقيقة، لكننا نريد ذلك. النزاهة لها ثمن”.

وبعد الإخفاقات الكبرى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول والحرب الأمريكية في العراق، قالت وكالة المخابرات الأمريكية وكذلك والبريطانية إنهما حققتا انتصارا استخباراتيا فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا من خلال التحذير من خطط الكرملين مسبقا.

وتتهم روسيا بريطانيا والولايات المتحدة بدعم أوكرانيا سعيا لتقسيم روسيا والاستيلاء على مواردها الطبيعية، وهو ما تنفيه واشنطن ولندن.